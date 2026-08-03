Минтранс создал штаб после атак беспилотников на суда в Азовском море

Министерство транспорта России объявило о создании специального штаба. Он будет координировать перевозки после атак беспилотников на морские суда в акватории Азовского моря.

В Минтрансе сообщили, что ведомство принимает все необходимые меры для сохранения грузовой логистики в условиях напряженной обстановки. Штаб разработает альтернативные маршруты и при необходимости перенаправит часть грузов на другие виды транспорта. Это поможет сохранить бесперебойные поставки.

Несколько стивидорных компаний уже подтвердили готовность принять дополнительные объемы грузов. Они также смогут увеличить темпы перевалки в пределах возможностей своих терминалов.

Минтранс совместно с Министерством обороны России принимает дополнительные меры для защиты морских судов и обеспечения безопасности судоходства в Азово-Черноморском бассейне.

Сообщалось, что российские цены на зерно быстро снижаются: за неделю основные культуры подешевели максимум на 6,5%, а за год - на 9-13%. Пшеница третьего класса стоит около 12,95 тыс. рублей за тонну, четвертого - 12,6 тыс. рублей, а ячмень потерял 6,5% стоимости. Главные причины падения - начало уборки нового урожая и проблемы с экспортом через Азово-Донской бассейн после атак беспилотников.