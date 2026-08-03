В Березовском произошло массовое ДТП с тремя машинами и рейсовым автобусом

В Березовском произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла вечером 2 июля на 41-м километре автомобильной дороги Екатеринбург – Алапаевск. Как именно случилось столкновение, пока неизвестно - по предварительным данным, автобус следовал по маршруту "Екатеринбург – Туринск". В этот момент внутри салона находилось 20 пассажиров – никто не пострадал. Телесные повреждения получили водитель и пассажир легковых транспортных средств, после чего им потребовалась медицинская помощь.

На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и обстоятельств произошедшего – проводились замеры, осмотр места происшествия, опрос участников и очевидцев. Движение на участке ограничивать не стали.

Госавтоинспекция требует от водителей максимальной концентрации внимания, строгого соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.