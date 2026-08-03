В Госдуме предложили вернуть лесников для защиты лесов

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов предложил восстановить институт лесников. По его мнению, специалисты должны постоянно следить за лесами, предупреждать пожары и помогать восстанавливать территории после вырубок и возгораний.

Миронов назвал лес национальным достоянием России и отметил, что за большими территориями часто никто не наблюдает. Он подчеркнул, что лесник должен хорошо знать свой участок, вовремя замечать опасность и принимать первые меры.

"Лесник - не просто сторож, а хозяин участка, который знает каждый его уголок и может предотвратить беду", - сказал парламентарий РИА Новости.

По словам Миронова, лесник сможет первым обнаружить возгорание, организовать начальное тушение и не допустить распространения огня. Кроме патрулирования, специалисты должны высаживать новые деревья на месте погибших и поврежденных насаждений.

Депутат считает, что возвращение этой профессии создаст рабочие места в сельской местности и поможет сохранить леса для будущих поколений. Он убежден, что государству необходимо вернуть лесников в российские леса.

Ранее пожар в Ивдельском лесничестве Свердловской области удалось полностью потушить. Министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов сообщил об этом губернатору Денису Паслеру. Огонь распространился на 1,5 тыс. гектаров, а специалисты боролись с ним с прошлой недели. В тушении участвовали более 100 человек, 15 единиц техники и два вертолета Ми-8.