Дунай перестаёт быть судоходным в Сербии из-за сильного обмеления

Дунай на территории Сербии в ближайшие дни перестанет быть судоходным из-за обмеления реки, под угрозой оказалось снабжение НПЗ в городе Панчево, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

По словам главы государства, уже сегодня осадку судов (то есть вес груза) приходится уменьшать на 50%, чтобы корабли не сели на мель.

Ранее сообщалось, что обмеление Дуная привело к снижению выработки электроэнергии на ГЭС, расположенных на реке – гражданам рекомендовали экономнее расходовать электричество.

Обмеление Дуная из-за рекордной жары и засухи в Европе привело и к проблемам в Венгрии: там накануне остановили предпоследний работающий энергоблок АЭС "Пакш", поскольку станция использует для охлаждения воду из реки.

Дунай – одна из крупнейших европейских рек, проходит по территории или границе десяти государств.