Тегеран получил сигналы от трех стран о неготовности воевать на стороне США

Болгария, Великобритания и Украина заверили Тегеран, что не будут участвовать в новой военной операции США против Ирана. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"За последние 24 часа нам неоднократно звонили из Великобритании, Болгарии и Украины, чтобы сказать, что они не станут частью войны против Ирана", — цитирует его гостелерадиокомпания Ирана.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен поражать любые цели в Иране, которые посчитает связанными с ядерной программой.