Матери, душившей врача-педиатра в Нижнем Тагиле, вынесли приговор

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местной жительнице - 33-летней Розе Муминовой, напавшей на врача-педиатра. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 октября 2024 года, когда Муминова пришла в поликлинику ГАУЗ Свердловской области "Детская городская больница" на прием к участковому педиатру. Осужденной не понравилось, как врач осматривал ее детей, после чего стала предъявлять педиатру претензии, оскорблять и материть. Затем она достала смартфон, угрожая, что выложит в Интернет то, как работает врач.

Когда специалист попыталась пресечь видеосъемку, Муминова увидела на столе ее телефон и схватила его. Врач, пытаясь вернуть свое имущество, вырвала свой телефон из рук осужденной. В ходе борьбы Муминова дважды толкнула педиатра, из-за чего та ударилась о стул и подоконник, испытав физическую боль. После, осужденная схватила шею врача двумя руками и стала душить. Спастись педиатру помогли коллеги.

Тагильчанке предъявили обвинение по п. "б" ч. 2 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Свою вину она так и не признала.

Суд назначил Розе Муминовой наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшей 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.