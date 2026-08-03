Алексей Текслер посетил уникальный Всероссийский Бушуевский фестиваль, прошедший по традиции в Златоусте

В минувшие выходные 1 и 2 августа в Златоусте прошел IX Всероссийский Бушуевский фестиваль. Уникальное культурное событие является единственным в мире мероприятием, посвященном искусству украшенного холодного оружия. Традиционно он объединяет ценителей традиций, мастеров и гостей со всей России.

Приветствуя участников и гостей фестиваля, Алексей Текслер отметил особую роль Златоуста в сохранении и развитии традиций отечественного оружейного искусства.

«Златоуст хранит и развивает традиции своих замечательных мастеров. И я очень рад, что наши оружейники и кузнецы дарят нам эту радость настоящего искусства. Особенно важно, что молодежь приходит в профессию. Значит, эти традиции будут жить и дальше», – подчеркнул глава региона.

Фестиваль носит имя Ивана Бушуева – художника‑гравера, основоположника златоустовской школы авторского холодного оружия и одного из основателей производства златоустовской гравюры на стали. В рамках фестиваля в 2026 году площадке «Город мастеров» более 200 современных народных умельцев из 48 городов России представляли свои изделия.

«Бушуевский фестиваль – это живая нить, связывающая эпохи. Для Златоуста это не просто событие – это признание наших традиций, нашей идентичности и мастерства, которое знают и ценят не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Мы с радостью открываем двери города для всех, кто хочет прикоснуться к настоящей уральской культуре», – отметил в беседе с челябинскими журналистами глава Златоуста Олег Решетников.

Программа фестиваля была посвящена Году единства народов России, что весьма созвучно со смыслом мероприятия - объединять людей разных культур и поколений через уважение к народному творчеству и ремеслам. Впервые для всех участников и гостей был также организован Открытый фестиваль кухни народов России, где каждый мог ознакомиться с национальными традициями и культурным многообразием нашей страны.

В течение двух дней работали тематические площадки «Оружейники», «Деревня кузнецов», «Город мастеров», «Историческая реконструкция», детские и образовательные пространства. Причем посетители смогли не только познакомиться с традиционными ремеслами на экспозициях, но и попробовать свои силы на практических мастер-классах по кузнечному делу, гравировке и другим видам декоративно-прикладного искусства.

В павильоне «Гильдии мастеров-оружейников Златоуста» генеральный директор мастерских «ЛИК» Денис Лохтачев представил губернатору новые разработки в сфере производства украшенного холодного оружия.

«Мы рассказали о представленных здесь компаниях, об изготовленной нами реплике шлема первого русского царя из династии Романовых Михаила Федоровича, оригинал которого хранится в Оружейной палате в Москве. Алексей Леонидович вспомнил о копии Ковчега Андрея Первозванного, изготовленного для областного центра», - рассказал оружейник челябинскими журналистам.

Кроме выставок ведущих оружейных предприятий Златоуста все участники могли посетить чемпионат Урала по ножевому многоборью «Битва при Таганае», познакомиться с работой мастеров исторической реконструкции и приобрести изделия ремесленников со всей России, в том числе и молодых мастеров.





«Сегодня свои работы представляют и юные мастера. Наши колледжи и техникумы делают все, чтобы передавать традиции из поколения в поколение. Благодарю предприятия, образовательные организации, администрацию Златоуста и, конечно, всех мастеров, которые сохраняют и развивают это уникальное искусство», – отметил Алексей Текслер.

Культурную программу фестиваля дополнили выступления творческих коллективов Челябинской области, концерты заслуженной артистки России Пелагеи, певицы Людмилы Николаевой и авторы музыкальной программы DJ Vlad Ethnic.

Бушуевский фестиваль способствует сохранению и развитию традиций златоустовской гравюры на стали, поддержке народных художественных промыслов и укреплению культурного потенциала региона. В 2027 году Челябинск станет Культурной столицей России, а уже сегодня масштабные культурные проекты, проходящие в муниципалитетах области, подтверждают высокий уровень культурной жизни Южного Урала.