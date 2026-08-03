На Урале вынесен приговор женщине, напавшей на магазин с топором

Суд вынес приговор жительнице уральского города Серов. Она признана виновной в хулиганском нападении с топором на магазин.

Напомним, все случилось в феврале этого года: пьяная женщина, взяв дома топор, пришла в магазин в поселке Восточный Серовского района для приобретения алкоголя. Ей не понравилось поведение продавца, которая, как ей показалось, разговаривала "на повышенных тонах". Покупательница вышла из себя и в присутствии работников точки стала наносить удары топором по холодильникам и витринам, в которых находились продукты и спиртное, а также переворачивать их.

Сотрудники убежали в помещение склада, а затем покинули магазин через запасной ход, вызвав полицию. Хулиганку задержали и поместили под арест. В результате были уничтожены и приведены в негодность товарно-материальные ценности на сумму около 260 тысяч рублей. Дело было направлено в Серовский районный суд в марте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сама женщина раскаялась и признала вину. Ей назначено 2,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. Материальный ущерб удовлетворен частично в сумме 159 тысяч 439 рублей – ранее осужденная добровольно возместила 100 тысяч рублей. Кроме того, суд взыскал моральный вред 50 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.