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Фото: Накануне.RU

Посольство РФ назвало взрыв в московском ресторане "актом устрашения итальянцев"

Взрыв в итальянском ресторане в центре Москвы был организован Украиной и направлен на устрашение итальянцев, работающих в России. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Риме.

"Кровожадные щупальца террористической группировки Зеленского добрались до итальянского ресторана "Балзи Росси" в Москве", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Дипмиссия сообщила, что при взрыве погибли пять человек, еще 19 получили ранения. Отмечается, что шеф-повар ресторана из Неаполя и его команда не пострадали благодаря действиям сотрудника российской службы безопасности.

"Очевидно, что, планируя нападение на один из лучших итальянских ресторанов Москвы, украинские террористы хотели запугать итальянцев, работающих в России, намекнуть, что они тоже являются мишенью и в любой момент могут стать следующими жертвами", - говорится в заявлении.

Напомним, взрыв в ресторане на Кудринской площади произошел 1 августа в результате детонации самодельного взрывного устройства. Бомбу пыталась пронести женщина, ее на входе пытался остановить охранник заведения, где проходило закрытое мероприятие. В этот момент прогремел взрыв. Оба погибли. Третьей жертвой стал посетитель ресторана. Еще двое пострадавших скончались в больнице.

Теги: взрыв, москва, ресторан, итальянцы


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