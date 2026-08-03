03 Августа 2026
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Экономика Свердловская область
Фото: создано ИИ

Решения «Ростелекома» позволили усовершенствовать цифровой сервис Группы Синара

«Ростелеком» выступил цифровым партнером Группы Синара в проекте модернизации внутренней информационной линии. Провайдер усовершенствовал корпоративную систему единого информационного пространства.

Специалисты провайдера установили в зонах высокой проходимости около двух десятков интеллектуальных мультимедийных панелей и умных ТВ-приставок. Новые инструменты позволили оптимизировать и упростить процесс обновления контента в офисах в Москве и в Екатеринбурге. С учетом широкой географии современные цифровые решения позволяют сотрудникам Группы Синара находиться в едином контексте: оперативно получать новости компании, своевременно узнавать о ключевых решениях, возможностях корпоративного обучения и предстоящих мероприятиях. Такой подход помогает повысить вовлеченность персонала без отрыва от рабочих задач и развивает HR-бренд работодателя.

С целью усовершенствования информационной линии специалисты «Ростелекома» провели аудит технической возможности офисов и обследовали телеком-инфраструктуру площадок. Комплексный анализ позволил выполнить все требования заказчика и спланировать работы так, чтобы не нарушить привычный деловой ритм сотрудников, обеспечив бесшовную интеграцию новых ИТ-решений в существующую экосистему Группы Синара.

Наталья Левицкая, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям — пресс-секретарь Группы Синара отметила: «Единая корпоративная информационная линия эффективно развивается в Группе Синара более 10 лет. Задача цифровизации была частью нашей стратегии повышения операционной эффективности и последовательным шагом к прозрачной и управляемой коммуникационной среде. С помощью новых современных инструментов «Ростелекома» мы усовершенствовали реализацию данного проекта и получили возможность гибкого управления контентом на всех площадках компании».

(2026)|Фото: Создано ИИ

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале подчеркнула: «Этот кейс отлично демонстрирует переход крупных промышленных холдингов от точечных сервисов к созданию комплексной цифровой среды для своих сотрудников. Инвестиции во внутренние коммуникации сегодня напрямую влияют на стабильность бизнеса. В дальнейшем созданная нами инфраструктура становится надежной базой для внедрения сервисов на основе искусственного интеллекта, корпоративных цифровых ассистентов и еще более персонализированной работы с командой на производственных предприятиях».

(2026)|Фото: пресс-слуба ПАО "Ростелеком"

Проект «Ростелекома» для Группы Синара отвечает глобальному тренду на цифровизацию HR-процессов и показывает, как современные ИТ-решения помогают крупным российским предприятиям гибко управлять изменениями.

Теги: ростелеком, цифровой сервис, провайдер, информационная линия


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