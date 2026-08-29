Глава МАГАТЭ предупредил о риске полного обесточивания ЗАЭС через 10 дней
Запорожская АЭС может столкнуться с полным отключением электроснабжения примерно через десять дней, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшем будущем станция может столкнуться с полным отключением электроснабжения примерно через десять дней", - приводит слова Гросси пресс-служба МАГАТЭ.
Он добавил, что организация работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня.
20 августа Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение и перешла на резервное. Энергоблоки станции были штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов.