Правительство продлило запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями

Правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории РФ непосредственными производителями.

"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении.

Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение действовало по 31 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что правительство готовит меры для сдерживания цен на топливо. Власти планируют запустить систему отслеживания поставок от 1 тонны и установить индикативные цены по регионам. Пилот пройдет в Тыве. Особое внимание уделят топливу классов "Евро‑2", "Евро‑3" и "Евро‑4": хотят нарастить его продажи на Петербургской бирже и усилить контроль за импортом.