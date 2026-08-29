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Политика В России
Фото: Накануне.RU

МИД: Внешнее управление на Украине открыло бы путь к дипломатическому урегулированию

В МИД РФ считают, что внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы открыть путь к дипломатическому урегулированию. Об этом заявил РИА Новости замглавы министерства Михаил Галузин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, США, европейских стран и российских партнеров, чтобы провести выборы украинского руководства.

"От уходящего генсекретаря ООН Антониу Гутерреша и его аппарата конструктивной реакции не последовало, что еще раз подтвердило их предвзятое отношение к инициативам Москвы и явный крен в сторону прокиевских установок "коллективного Запада", - сказал Галузин.

Заявление Путин сделал в марте прошлого года. По словам российского президента, временное международное управление на Украине позволило бы провести выборы в стране и привести к власти дееспособное и пользующееся доверием граждан правительство. С ним Москва могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы. Американские власти в ответ на это заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны.

Теги: мид рф, внешнее управление, украина


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