Режим ракетной опасности объявляли в Свердловской и еще шести областях

В Свердловской области в субботу утром был объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

"Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность", - написал он в своем Telegram-канале в 7.06 по местному времени.

Губернатор добавил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В 8.56 Паслер сообщил об отбое ракетной опасности в Свердловской области.

Минувшей ночью ракетная опасность объявлялась еще в шести российских регионах: Волгоградской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Воронежской и Оренбургской областях. Жителям рекомендовали проследовать в ближайшее укрытие.

Позднее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на подлете к региону была сбита ракета. "Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на границе Пензенской области дежурными силами ПВО уничтожена ракета, летевшая в направлении нашего региона", - написал он в Telegram-канале. О пострадавших и разрушениях информации нет.