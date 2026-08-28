В Дзержинском районе Перми велосипедист сбил шестилетнего ребёнка

В Перми следователи организовали проверку по факту травмирования шестилетней девочки в результате наезда велосипедиста, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Инцидент произошёл 18 августа 2026 года на территории парка в Дзержинском районе города. По предварительным данным, велосипедист совершил наезд на малолетнюю, в результате чего девочка получила травму бедра.

В следственном отделе по Дзержинскому району организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следователи устанавливают личность велосипедиста и все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.