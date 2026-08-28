В Перми в международном аэропорту "Большое Савино" задерживаются рейсы

В Перми в международном аэропорту "Большое Савино" фиксируются задержки прибытия и отправления нескольких рейсов, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным онлайн-табло, самолёт из Сочи авиакомпании "Россия" прибудет в 20.30 вместо 04.00, из Калининграда авиакомпании "Nordwind Airlines" - в 22.40 вместо 06.45, из Махачкалы авиакомпании "Азимут" - в 13.54 вместо 13.45, из Антальи авиакомпании "Победа" — в 20.05 вместо 17.45, а также в 00.05 авиакомпании "Ural Airlines" вместо 22.20.

В свою очередь, отправление в Сочи авиакомпании "Россия" перенесено с 05.05 на 22.15, в Калининград "Nordwind Airlines" - с 07.45 на 23.30, в Москву авиакомпании "Побела" - с 18.55 на 20.30, в Анталью "Ural Airlines" - с 23.30 на 00.55.

По данным Росавиации, сегодня ночью в аэропорту Сочи в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов. На данный момент они сняты. В Калининграде режим "Ковер" не вводился.