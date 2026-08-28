БПЛА повредили пятиэтажку, детсад и отель в Севастополе

В Севастополе в результате попадания БПЛА в подъезд жилого пятиэтажного дома произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Госпитализированы два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Еще двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. Развожаев добавил, что БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.

Людей эвакуируют, на месте работают пожарные и спасатели. Дом сильно пострадал от удара БПЛА: от взрывной волны выбиты окна, рамы, повреждены балконы по всему дому. Во многих квартирах повреждены мебель и стены.

От взрывной волны также получили повреждения два корпуса детского сада, который готовили к открытию после ремонта. Кроме того, повреждены более 15 автомобилей.

Осколки сбитого БПЛА упали также на территории отеля рядом. Пострадавших нет, возгорание сотрудники ликвидировали своими силами, сообщил Развожаев.

Кроме того, по словам губернатора, БПЛА попал в старые резервуары (цистерны). Позже он уточнил, что горели не старые резервуары, а трава рядом. Пожар ликвидирован.