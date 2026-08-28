WSJ: Глава ЦРУ прилетал в Москву по личному поручению Трампа

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа состоялся по личному поручению президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Визит был настолько секретным и "деликатным", что о нем не знал практически никто даже в высших эшелонах Белого дома. А дипломаты из Европы были просто застигнуты врасплох и, встревожившись, пытались через СМИ разузнать о том, что все это значит. По данным издания, целью визита было предостережение России от нападения на страны НАТО. Трамп, в свою очередь, опроверг эти домыслы, назвав встречу рядовым рабочим контактом между главами разведок. Российская сторона также опровергла сообщения о "предупреждениях" или угрозах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит главы ЦРУ в Москву связан с контактами между спецслужбами. Встреча с президентов РФ Владимиром Путиным в рамках его поездки в Россию не планировалась. Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что он практически каждую неделю встречается с руководителем той или иной специальной службы. Прошедшая встреча была рабочей.