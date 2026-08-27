В Екатеринбурге до конца года продлили закрытие движения по улице Краснофлотцев

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения по улице Краснофлотцев. Перекрытия будут действовать до конца года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение закрыто от улицы Донской до Шефской. Ограничения продлятся до 31 декабря 2026 года.

В мэрии пояснили, что это связано с работами по модернизации магистральных тепловых сетей. В связи с этим сохраняются изменения маршрутов троллейбуса №33 и автобусов №41 и 68.

Троллейбус №33 курсирует по улицам Коммунистическая – Восстания – Фрезеровщиков – Таганская – Красных Командиров – Шефская – Краснофлотцев – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Педагогический университет.

Автобус №41 в направлении конечной остановки "Промышленный проезд" следует по улицам Таганская – Баумана – Шефская – Краснофлотцев. Отменяется остановка "Спортивная". А в направлении конечной остановки "Заречный" поедет по улицам Краснофлотцев – Шефская – Баумана – Таганская – Краснофлотцев.

Автобус №68 в направлении конечной остановки "Таганская" курсирует по улицам Краснофлотцев – Шефская – Баумана – Таганская.

Объехать перекрытия автомобилисты могут по улицам Краснофлотцев, Баумана, Шефская, Корепина, Таганская, переулок Изумрудный и Балаклавский тупик.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге до середины октября закроют движение по улице Пушкина.