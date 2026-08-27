МИД: Ответом на удары ВСУ с применением британского оружия могут стать военные объекты Британии

Ответом России на удары ВСУ с применением британского оружия по российской территории могут стать военные объекты Британии — на Украине и за ее пределами, заявили в МИД РФ.

"Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному", - сказала официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

Ранее газета Times писала, что Украина начала использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь территории России, в частности, для атак на НПЗ. Также сообщалось, что Британия решила передать Киеву секретные данные для начала выпуска дальнобойных ракет SCALP на Украине.