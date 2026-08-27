Свердловский облсуд признал отказ в регистрации скрывшего судимости кандидата от КПРФ

Свердловский областной суд признал законным отказ в регистрации кандидата от КПРФ, скрывшего свои судимости.

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Ранее Синарский районный суд Каменска-Уральского отказал кандидату в депутаты думы городского округа Ивану Иванову, который оспаривал решение избиркома об отказе в регистрации. Основанием стало сокрытие сведений сразу о двух судимостях выдвиженца от коммунистов. Тот подал апелляцию на это решение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, проверка показала, что еще в 2000 году Иванов был осужден по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" к году лишения свободы условно, а в 2003 году – по статье УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" к исправительным работам.

Сам кандидат подтвердил наличие этих судимостей и признал, что располагал соответствующей справкой. По закону, обязанность указывать полные и достоверные сведения лежит на самом кандидате, а их сокрытие является основанием для отказа в регистрации.

Изучив все материалы, Свердловский областной суд оставил в силе решение Синарского районного суда.

Напомним, что на этой неделе в Свердловском облсуде оспорят регистрацию списка "Яблока" на выборах в Законодательное собрание региона.