СМИ: Подполковник погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге

Автомобиль взорвался в петербургском микрорайоне Славянка. Предварительно, в машине находились подполковник ВС РФ и его супруга, сообщает "Фонтанка".

Сильный взрыв прогремел на Колпинском шоссе у продуктового магазина около 10 утра. По данным издания, мужчина погиб на месте. Женщина находится в реанимации.

Причиной взрыва автомобиля, по предварительным данным, стало заложенное СВУ, пишет Shot. По информации телеграм-канала, взрыв произошел сразу после того, как водитель завел двигатель кроссовера Geely и проехал несколько метров.