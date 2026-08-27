Смог от природных пожаров на Ямале заволок трассу: видимость упала до нуля

На утро 27 августа в Ямало-Ненецком автономном округе действуют 130 природных пожаров. Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

Возгорания зафиксированы в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 437 569,5 гектара. В тушении задействованы 1 380 человек, используются вертолёты Ми-8 с водосливными устройствами.

За прошедшие сутки ликвидирован один пожар на площади 12 гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона 2026 года в округе зафиксировано 867 природных пожаров, огонь прошёл по территории 596 969,64 гектара.

Как сообщалось ранее, жители региона жалуются на сильную задымленность. Города затянуты смогом. Трассу под Новым Уренгоем заволокло дымом от лесных пожаров. Автомобилисты сообщают, что едут в сопровождении сотрудников ГИБДД, видимость упала почти до нуля.



"На Ямале сильное задымление от природных пожаров лишило водителей видимости на трассе Коротчаево - Новый Уренгой. Автомобили едут в плотной дымовой завесе. Задымление началось еще 23 августа, сейчас движение на трассах восстановили, однако задымление в регионе сохраняется. На территории ЯНАО действует режим ЧС из-за природных пожаров", - говорится в сообщении.