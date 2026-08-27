В России проректора МГИМО и её сына ищут по делу о крупном мошенничестве

В России объявлены в розыск проректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) по финансово-экономическим вопросам Наталия Кузьмина и её сын Энвер Кузьмин.

Речь идёт о деле о крупном мошенничестве. Мать и сын якобы организовали схему по отчуждению нежилых помещений в элитном жилом комплексе в Хамовниках.

Родственники могли использовать аффилированные компании, чтобы распорядиться имуществом, которое не могло находиться в индивидуальной собственности. Речь идёт о 80 нежилых помещениях различного назначения, пишет "Ъ".