Поляки рассказали, почему стали хуже относиться к украинцам

Отношение поляков к украинцам заметно ухудшилось в последние месяцы, и главной причиной этого процесса стали исторически причины, а именно память о Волынской резне, которая дала о себе знать на фоне героизации киевским режимом бандеровцев. Как показал опрос поляков, так считают 45%.

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36% упомянули социальные пособия и льготы для украинцев, 26% - влияние пропаганды, 24% - действия украинских политиков, 18% - личный негативный опыт общения.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил о необходимости запрета символики УПА (запрещенная в РФ террористическая организация) и пообещал приложить для этого все усилия. А недавно замглавы МИД Игнаций Немчицкий предложил Киеву использовать формулу "прощаем и просим прощения" для урегулирования исторических разногласий, в том числе по Волынской резне. Для этого надо рассекретить все архивы, посвященные тем событиям.

Всего в Польше около миллиона украинцев. К ним относятся негативно уже 43% поляков, положительно - лишь 29%. Против принятия Украины в ЕС 60%, за принятие - только 35% (среди категорически настроенных - 32% против 8%). Навроцкий подчеркивает, что бандеровская Украина в Европу не войдет. Страна, которая не может признать уничтожение людей, не достойна быть членом ЕС.



