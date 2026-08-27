Алексей Текслер обозначил систему образования Южного Урала как стратегический потенциал развития региона

Губернатор Алексей Текслер принял участие в состоявшемся в преддверии нового учебного года ежегодном Южно-Уральском педагогическом Собрании.

К педагогическому сообществу Южного Урала по видео обратился Министр Просвещения России Сергей Кравцов, который подчеркнул ключевую роль учителя.

«В системе образования главное звено — это учитель. Только учитель может привить искренний интерес к знаниям, уважение к старшим и любовь к своей Родине», - сказал в частности министр.

Открывая пленарное заседание, Алексей Текслер отметил, что образование является стратегическим ресурсом региона.

«За последние годы мы многое сделали в системе образования Челябинской области, заложили серьезный фундамент для новых возможностей роста. Важно продолжать движение вперед, работать на опережение. В этой системе координат образование становится для региона стратегическим потенциалом дальнейшего развития: источником кадрового и технологического лидерства», - подчеркнул глава региона.

Так, за последние 7 семь лет в Челябинской области построено 67 детских садов и 20 школ, капитально отремонтированы 133 детсада, 82 школы, 22 колледжа и несколько летних оздоровительных детских лагерей. Современная инфраструктура создает условия для качественного образования.

Одним из ключевых направлений работы системы образования губернатор обозначил воспитание детей и молодежи. В регионе для выполнения этих задач сформированы единые программы воспитания, продолжается работа над линейкой учебников «История нашего края. Челябинская область», которые с 1 сентября 2027 года поступят в школы. Проект «Разговоры о важном» реализуется для школьников и студентов колледжей. С сентября во всех дошкольных учреждениях региона планируется запустить проект «Добрые игры», ранее прошедший апробацию. В воспитательном процессе активно задействованы общественные организации. Участниками Движения Первых в регионе стали уже более 300 тысяч детей и 40 тысяч наставников. Программа «Орлята России» охватила почти шесть тысяч классов, еще 98 детских садов приняли участие в пилотном проекте «Орлята-дошколята».

Губернатор напомнил, что в Год единства народов России важно консолидировать усилия в защите исторической правды, создавать все условия для развития русского языка и воспитания гражданского самосознания.

Отдельное внимание Алексей Текслер уделил безопасности и психологическому благополучию детей. Среди актуальных вызовов он обозначил вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, проявления агрессивного поведения и травлю в подростковой среде. Для профилактики этих явлений необходимо развивать организованный досуг и социально значимую деятельность, усиливать взаимодействие с родителями и службами психологической поддержки.

Говоря о работе по профориентации, Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе формируется бесшовная система подготовки — от детского сада до предприятия.

«Ключевая задача – не просто обучить, а максимально помочь выстроить для каждого индивидуальную траекторию профессионального развития. Чтобы выбор был осознанным, а переход между уровнями образования – естественным. Так мы дадим региону нужных специалистов, а каждому молодому человеку – востребованную современную профессию и достойное будущее», — подчеркнул Алексей Текслер.

Одним из основных инструментов подготовки кадров является образовательная стратегия «ТЕМП 74», в рамках которой формируются условия развития профильного образования, инженерных классов и проектной деятельности. Особую роль в этой системе играют педагоги-наставники и дополнительное образование, которым сегодня охвачено почти 90% детей региона.

Говоря о среднем профессиональном образовании, Алексей Текслер напомнил, что сегодня в колледжах и техникумах региона обучаются более 100 тысяч студентов, а направления подготовки соотнесены с прогнозными потребностями экономики. Средний конкурс при поступлении составляет три человека на место. Ключевым инструментом взаимодействия образования и реального сектора остается федеральный проект «Профессионалитет», в котором регион является одним из лидеров по созданию образовательно-производственных кластеров в России.

В сфере высшего образования приоритетами остаются подготовка высококвалифицированных специалистов, интеграция науки и бизнеса и создание условий для закрепления талантливой молодежи в регионе. На базе южноуральских вузов созданы региональные молодежные лаборатории с индустриальными партнерами; отраслевые факультеты; Центр промышленной робототехники; Центр инженерных разработок. Продолжается реализация ключевого для региона проекта – межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал».

Алексей Текслер напомнил о поддержанной Президентом России инициативе по созданию Научно-инжинирингового центра на базе Магнитогорского государственного технического университета совместно с ММК. Центр будет ориентирован на разработку прорывных технологий для металлургической отрасли.

Отдельно глава региона отметил внедрение технологий искусственного интеллекта в образование. Так, по инициативе губернатора в регионе создан Совет по искусственному интеллекту. Челябинская область вошла в 20-ку российских регионов, которые с сентября этого года переведут школы и техникумы на типовое облачное решение «Моя школа».

Директор челябинской школы № 62 Ирина Власова считает, что педагоги легко освоят приложение, поскольку давно пользуются электронными журналами и дневниками.

«Педагог может в течение урока сразу поставить оценки, заполнить домашнее задание, а родитель в режиме реального времени — увидеть, когда, что и по какому предмету ребенку задали», - отметила руководитель образовательного учреждения накануне в общении с челябинскими журналистами.

Губернатор в ходе собрания подчеркнул, что южноуральская система образования продолжает удивлять достижениями школьников и студентов.

Так, в этом году в финале Всероссийской олимпиады школьников участвовали более 140 ребят из региона: 9 стали победителями, 55 — призерами. На региональном треке «Большие вызовы» — 70 победителей и призеров. Студенты региона завоевали 9 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград на чемпионатах профессионального мастерства.

Удостоился поздравления губернатора коллектив Челябинского физико-математического лицея №31, который накануне возглавил рейтинг лучших школ России по данным агентства RАЕХ за 2026 год. Губернатор выступил с предложением сделать лицей ресурсным центром для использования его навыков другими образовательными организациями региона.

«Такие результаты становятся возможными благодаря сочетанию труда учителей, глубины педагогических традиций и непрерывного стремления к развитию, которую руководство области неизменно поощряют. Мы последовательно строим систему, в которой у каждого ребенка на Южном Урале есть возможность проявить себя и получить образование, соответствующее самым высоким запросам времени», - прокомментировал министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Завершая обращение южноуральским педагогам, Алексей Текслер рассказал о системе поддержки преподавательского сообщества. Так, в регионе действуют программы социальной и профессиональной помощи молодым специалистам, продолжается работа по их привлечению и закреплению в образовательных организациях, приоритетным является повышение статуса учителя и укрепление кадрового потенциала отрасли:

«Ваш труд – это ежедневный подвиг, который требует душевной щедрости, терпения и мудрости. Вы даете знания и воспитываете личности, формируете характер, создаете будущее нашего региона и всей страны», - сказал Алексей Текслер.

На площадке педагогического Собрания глава региона вручил 10 нагрудных знаков представителям сферы образования: «Заслуженный работник образования Челябинской области», «За верность профессии» и диплом победителя конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация». Также были подведены итоги первого регионального конкурса «Лучший учитель Челябинской области», организованного Союзом промышленников и предпринимателей региона. Президент Союза Виктор Рашников наградил шесть победителей.