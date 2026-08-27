Алексей Текслер обозначил систему образования Южного Урала как стратегический потенциал развития региона

29 Августа 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Челябинская область
Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Алексей Текслер обозначил систему образования Южного Урала как стратегический потенциал развития региона

Губернатор Алексей Текслер принял участие в состоявшемся в  преддверии нового учебного года ежегодном Южно-Уральском педагогическом Собрании.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

К педагогическому сообществу Южного Урала по видео обратился Министр Просвещения России Сергей Кравцов, который подчеркнул ключевую роль учителя.

«В системе образования главное звено — это учитель. Только учитель может привить искренний интерес к знаниям, уважение к старшим и любовь к своей Родине», - сказал в частности министр. 

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Открывая пленарное заседание, Алексей Текслер отметил, что образование является стратегическим ресурсом региона.

«За последние годы мы многое сделали в системе образования Челябинской области, заложили серьезный фундамент для новых возможностей роста. Важно продолжать движение вперед, работать на опережение. В этой системе координат образование становится для региона стратегическим потенциалом дальнейшего развития: источником кадрового и технологического лидерства», - подчеркнул глава региона.

Так, за последние 7 семь лет в Челябинской области построено 67 детских садов и 20 школ, капитально отремонтированы 133 детсада, 82 школы, 22 колледжа и несколько летних оздоровительных детских лагерей. Современная инфраструктура создает условия для качественного образования.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Одним из ключевых направлений работы системы образования губернатор обозначил воспитание детей и молодежи. В регионе для выполнения этих задач сформированы единые программы воспитания, продолжается работа над линейкой учебников «История нашего края. Челябинская область», которые с 1 сентября 2027 года поступят в школы. Проект «Разговоры о важном» реализуется для школьников и студентов колледжей. С сентября во всех дошкольных учреждениях региона планируется запустить проект «Добрые игры», ранее прошедший апробацию. В воспитательном процессе активно задействованы общественные организации. Участниками Движения Первых в регионе стали уже более 300 тысяч детей и 40 тысяч наставников. Программа «Орлята России» охватила почти шесть тысяч классов, еще 98 детских садов приняли участие в пилотном проекте «Орлята-дошколята».

Губернатор напомнил, что в Год единства народов России важно консолидировать усилия в защите исторической правды, создавать все условия для развития русского языка и воспитания гражданского самосознания.

Отдельное внимание Алексей Текслер уделил безопасности и психологическому благополучию детей. Среди актуальных вызовов он обозначил вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, проявления агрессивного поведения и травлю в подростковой среде. Для профилактики этих явлений необходимо развивать организованный досуг и социально значимую деятельность, усиливать взаимодействие с родителями и службами психологической поддержки.

Говоря о работе по  профориентации, Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе формируется бесшовная система подготовки — от детского сада до предприятия.

«Ключевая задача – не просто обучить, а максимально помочь выстроить для каждого индивидуальную траекторию профессионального развития. Чтобы выбор был осознанным, а переход между уровнями образования – естественным. Так мы дадим региону нужных специалистов, а каждому молодому человеку – востребованную современную профессию и достойное будущее», — подчеркнул Алексей Текслер.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Одним из основных инструментов подготовки кадров является образовательная стратегия «ТЕМП 74», в рамках которой формируются условия развития профильного образования, инженерных классов и проектной деятельности. Особую роль в этой системе играют педагоги-наставники и дополнительное образование, которым сегодня охвачено почти 90% детей региона.

Говоря о среднем профессиональном образовании, Алексей Текслер напомнил, что сегодня в колледжах и техникумах региона обучаются более 100 тысяч студентов, а направления подготовки соотнесены с прогнозными потребностями экономики. Средний конкурс при поступлении составляет три человека на место. Ключевым инструментом взаимодействия образования и реального сектора остается федеральный проект «Профессионалитет», в котором регион является одним из лидеров по созданию образовательно-производственных кластеров в России.

В сфере высшего образования приоритетами остаются подготовка высококвалифицированных специалистов, интеграция науки и бизнеса и создание условий для закрепления талантливой молодежи в регионе. На базе южноуральских вузов созданы региональные молодежные лаборатории с индустриальными партнерами; отраслевые факультеты; Центр промышленной робототехники; Центр инженерных разработок. Продолжается реализация ключевого для региона проекта – межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал».

Алексей Текслер напомнил о поддержанной Президентом России инициативе по созданию Научно-инжинирингового центра на базе Магнитогорского государственного технического университета совместно с ММК. Центр будет ориентирован на разработку прорывных технологий для металлургической отрасли.

Отдельно глава региона отметил внедрение технологий искусственного интеллекта в образование. Так, по инициативе губернатора в регионе создан Совет по искусственному интеллекту. Челябинская область вошла в 20-ку российских регионов, которые с сентября этого года переведут школы и техникумы на типовое облачное решение «Моя школа».

Директор челябинской школы № 62 Ирина Власова считает, что педагоги легко освоят приложение, поскольку давно пользуются электронными журналами и дневниками.

«Педагог может в течение урока сразу поставить оценки, заполнить домашнее задание, а родитель в режиме реального времени — увидеть, когда, что и по какому предмету ребенку задали», - отметила руководитель образовательного учреждения накануне в общении с челябинскими журналистами.

Губернатор в ходе собрания подчеркнул, что южноуральская система образования продолжает удивлять достижениями школьников и студентов.

Так, в этом году в финале Всероссийской олимпиады школьников участвовали более 140 ребят из региона: 9 стали победителями, 55 — призерами. На региональном треке «Большие вызовы» — 70 победителей и призеров. Студенты региона завоевали 9 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград на чемпионатах профессионального мастерства.

Удостоился поздравления губернатора коллектив Челябинского физико-математического лицея №31, который накануне возглавил рейтинг лучших школ России по данным агентства RАЕХ за 2026 год. Губернатор выступил с предложением сделать лицей ресурсным центром для использования его навыков другими образовательными организациями региона.

«Такие результаты становятся возможными благодаря сочетанию труда учителей, глубины педагогических традиций и непрерывного стремления к развитию, которую руководство области неизменно поощряют. Мы последовательно строим систему, в которой у каждого ребенка на Южном Урале есть возможность проявить себя и получить образование, соответствующее самым высоким запросам времени», - прокомментировал министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Завершая обращение южноуральским педагогам, Алексей Текслер рассказал о системе поддержки преподавательского сообщества. Так, в регионе действуют программы социальной и профессиональной помощи молодым специалистам, продолжается работа по их привлечению и закреплению в образовательных организациях, приоритетным является повышение статуса учителя и укрепление кадрового потенциала отрасли:

«Ваш труд – это ежедневный подвиг, который требует душевной щедрости, терпения и мудрости. Вы даете знания и воспитываете личности, формируете характер, создаете будущее нашего региона и всей страны», - сказал Алексей Текслер.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

На площадке педагогического Собрания глава региона вручил 10 нагрудных знаков представителям сферы образования: «Заслуженный работник образования Челябинской области», «За верность профессии» и диплом победителя конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация». Также были подведены итоги первого регионального конкурса «Лучший учитель Челябинской области», организованного Союзом промышленников и предпринимателей региона. Президент Союза  Виктор Рашников наградил шесть победителей.

Теги: алексей текслер, педагогическое собрание, школы, профориентация, лицей, педагоги южного урала


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети