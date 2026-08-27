В Приамурье возбудили дело в отношении 16-летней девушки, умолчавшей о диверсии

В Амурской области 16-летняя девушка подозревается в умалчивании информации о диверсии. Возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении").

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в УФСБ региона.

По версии следствия, школьница не сообщила правоохранителям о преступлении, которое совершил россиянин. Против него ранее были возбуждены уголовные дела за поджоги объектов жизнеобеспечения населения и транспортной инфраструктуры.

Ранее следователи возбудили дело в отношении несовершеннолетнего жителя Тюмени, который не сообщил о готовящемся теракте. По версии следствия, в декабре 2024 года он получил достоверные сведения о том, что его знакомые по заказу иностранных спецслужб готовят поджог релейного шкафа на одной из станций Свердловской железной дороги.