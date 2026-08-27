Украина нанесла ракетный удар по центру Донецка

Украинские войска совершили накануне массированную ракетную атаку на Донецк в дневное время, выбрав в качестве мишени оживленный центр города. Серьезные разрушения получил ТРЦ "Донецк Сити".

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По словам свидетелей, удар вызвал хаос: люди в панике пытались покинуть здание, спасаясь от огня и разрушений. Было несколько ракетных ударов. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, были применены ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. Точное число погибших и раненых не сообщается. Кроме того, пострадали соседние жилые дома.

Военкор Евгений Поддубный считает, что ВСУ целенаправленно атаковали знаковое для города место, где всегда много людей. Блогер Юрий Подоляка пишет, что противник, не преуспев в ударах по Севастополю, начал стрелять по прифронтовым городам. И Донецк оказался беззащитным, так как на небольшой дальности от линии фронта разворачивать серьезные комплексы ПВО очень опасно.

Также под удар попал Калининский район Донецка. Четырехэтажное нежилое здание практически полностью разрушено.