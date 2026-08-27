Двое россиян числятся среди пропавших после схода селя на границе КНР и Непала

Два гражданина России числятся пропавшими в результате схода селя в уезде Гьиронг Тибетского автономного района КНР. Об этом сообщает посольство РФ в Пекине.

"Местонахождение еще троих соотечественников устанавливается", - говорится в сообщении.

Посольство оказывает содействие российским гражданам, находящимся в зоне бедствия. Прорабатываются варианты их эвакуации из региона, в том числе через Лхасу, добавили в дипведомстве.

26 августа на контрольно-пропускной пункт Гьиронг на границе Тибетского автономного района КНР с Непалом обрушился мощный селевой поток. По данным агентства Reuters, на данный момент известно о 162 погибших в Непале. В КНР власти заявили о 558 погибших. Число пропавших без вести при наводнении в Непале возросло до 826. Среди них - почти 600 иностранных граждан.