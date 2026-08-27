СМИ: крупные НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию

Крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана отказались поставлять бензин в Россию, сообщило агентство Reuters.

В июле казахстанское Минэнерго разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысячи тонн бензина Аи-92 с Павлодарского НПЗ — второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Однако их владельцы не планируют экспортировать бензин, обосновывая решение возможными сложностями с оплатой поставок через российские банки и риском попасть под санкции Запада.

Единственным заводом в Казахстане, согласившимся поставлять бензин в Россию, стал небольшой НПЗ "Конденсат". По данным Reuters, в июле предприятие отправило в РФ 9 тысяч тонн бензина.

На днях министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что "Конденсат" будет перерабатывать российскую нефть. Сотрудничество строят на базе официального запроса от Минэнерго РФ. По договоренности треть произведенных на заводе нефтепродуктов отправят в Россию.