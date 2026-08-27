"Яблоко" хотят снять с выборов в свердловское заксобрание по иску ЛДПР

В Свердловском областном суде оспорят регистрацию списка "Яблока" на выборах в Законодательное собрание региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, иск об отмене регистрации регионального списка кандидатов от партии "Яблоко" на выборах в заксобрание подало Свердловское отделение ЛДПР. К делу привлечены избирательная комиссия и прокуратура Свердловской области. Эти ведомства должны представить свои позиции и документы, касающиеся процедуры выдвижения и проверки списков.

Рассмотрение иска состоится уже завтра, 28 августа.

Ранее Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии партии "Яблоко" с сентябрьских выборов в Госдуму. В дальнейшем Центризбирком исключил "Яблоко" из бюллетеня на думских выборах.