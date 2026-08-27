Трамп отверг заявления, что глава ЦРУ прилетал в Москву из-за Ирана или НАТО

Американский президент Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф посещал Москву из-за эскалации напряженности в отношениях с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана.

"Ничего из вышесказанного", - заявил глава Белого дома. "Он был там с чем-то вроде рутинного визита", - сказал Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека.

Между тем, как сообщает журналист Эндрю Лейден, сразу после визита Рэтклиффа в Москву Трамп провел совещание с силовым блоком. Закрытая встреча продлилась около трех часов.

Утром 25 августа во Внуково сел американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III. Как выяснилось позже, на борту находился директор ЦРУ. Утверждалось, что он прибыл в Россию для проведения встреч. В Москве Рэтклифф пробыл несколько часов. С кем именно встречался руководитель американской разведки в Москве, не уточнялось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит главы ЦРУ в Москву связан с контактами между спецслужбами. Контакты с Владимиром Путиным в рамках его поездки в Россию не планировались.