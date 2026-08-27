В России в 2 раза повышается лимит сверхурочной работы

В российском трудовом законодательстве произойдут важные изменения. Президент РФ Владимир Путин подписал принятый в мае закон, который позволяет работодателям официально увеличивать годовой лимит сверхурочных работ до 240 часов.

Главное условие для повышения лимита – наличие договоренности в коллективном договоре. При этом суточный максимум в 4 часа остается неизменным. Для тех, чьи условия труда признаны вредными, действуют свои правила. Если у сотрудника подкласс 3.3 или 3.4, его годовой лимит переработок не может превышать 120 часов. Для подклассов 3.1 и 3.2 порог может быть выше, но только при условии письменного согласия самого работника и отсутствия медицинских противопоказаний.

При оплате теперь в расчет берутся не только оклады, но и все компенсационные и стимулирующие выплаты. Схема остается прежней: первые два часа сверхурочной работы в день должны оплачиваться не меньше чем в полуторном размере, дальше – в двойном. За переработки свыше 120 часов в год работнику полагается оплачиваемый день для диспансеризации.

Законопроект внесло Правительство – там считают, что переработка в России очень распространена: 90% готовы работать сверхурочно.

В Минтруда ранее прогнозировали кадровый дефицит в стране более 3 млн человек к 2030 году.