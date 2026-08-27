Суд отменил решение о снятии с выборов депутата Госдумы Михаила Матвеева

26 августа Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Самарского областного суда от 14 августа 2026 года, которым была отменена регистрация Михаила Матвеева, выдвинутого КПРФ кандидатом в депутаты Государственной думы.



Ранее оппоненты пытались отменить регистрацию Матвеева из-за "грубых нарушений" различных законов, среди которых – нормы об интеллектуальной собственности.



Примечательно, что прокуратура в апелляционной инстанции также выступила за отмену решения Самарского областного суда и просила принять новое решение — полностью отказать в удовлетворении иска.

Таким образом, регистрация Михаила Матвеева в качестве кандидата сохранена.



Коммунист Михаил Матвеев известен тем, что борется с нелегальной миграцией. Одним из последствий такой деятельности стало нападение на него мигрантов, совершенное летом 2024 года в Самаре.