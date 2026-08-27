Ракетная опасность объявлена в Югре
В ХМАО-Югре объявлен режим ракетной опасности, сообщил глава округа Руслан Кухарук.
Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие.
Действия при введении режима "Ракетная опасность":
- Не выходить на улицу, не подходить к окнам. В случае запуска сирены пройдите в ближайшее заглубленное помещение (подвал, цокольный этаж жилых зданий и сооружений, подземный переход или паркинг).
- Не покидать безопасное место до сигнала "Отбой ракетной опасности".
- В целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.
Запрещено:
Трогать или перемещать обломки;
Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.
Режим ракетной опасности также введен в Свердловской области.