Ракетная опасность объявлена в Югре

В ХМАО-Югре объявлен режим ракетной опасности, сообщил глава округа Руслан Кухарук.

Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие.

Действия при введении режима "Ракетная опасность":

Не выходить на улицу, не подходить к окнам. В случае запуска сирены пройдите в ближайшее заглубленное помещение (подвал, цокольный этаж жилых зданий и сооружений, подземный переход или паркинг).

Не покидать безопасное место до сигнала "Отбой ракетной опасности".

В целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

Запрещено:

Трогать или перемещать обломки;

Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

Режим ракетной опасности также введен в Свердловской области.