Новые власти Венгрии признали Россию угрозой для страны

Новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра официально признало Россию угрозой для национальной безопасности, изменив прежний политический курс страны.

Об этом говорится в документе для делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН, передает РИА Новости.

"Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку", — говорится в заявлении.

В апреле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и правящий партийный альянс ФИДЕС-ХДНП проиграли парламентские выборы. Партия "Тиса" Мадьяра получила 141 место в венгерском парламенте из 199. Эксперты отмечали, что после прихода к власти в Венгрии оппозиции сменится как внутренняя политика, так и внешняя, в том числе – отношения Будапешта и Москвы. Благодаря Орбану, после начала СВО Венгрия оставалась одной из немногих стран ЕС, сохранивших политический диалог с Россией на высшем уровне.

В мае швейцарское издание Die Weltwoche сообщило, что Мадьяр разочаровал ЕС. Он высказался о возможном возобновлении закупок российского газа, выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС, выдвигает ей жесткие требования по правам закарпатских венгров.