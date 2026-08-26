Физико-математическая школа Тюменской области вошла в пятерку лучших школ России

Физико-математическая школа Тюменской области вошла в пятерку лучших школ России, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



По результатам ежегодного рейтинга лучших школ России по конкурентоспособности выпускников Физико-математическая школа заняла четвертое место и поднялась на одну позицию, уступив лишь школам Москвы, Московской и Челябинской областей.

"Четвертое место в рейтинге – закономерный результат многолетней системной работы всего педагогического коллектива, учеников и их родителей. Этот успех говорит о высочайшей конкурентоспособности наших выпускников, которые сегодня задают планку качества образования в регионе", - сообщил директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

Также в топ-300 вошли гимназия с углубленным изучением иностранных языков №21 Тюмени и гимназия Тюменского государственного университета.

В рейтинге исследовались школы 51 региона России, в него вошло 300 учебных заведений. Рейтинг возглавил физико-математический лицей №31 в Челябинске. В пересчете на численность населения региона наибольшее количество топовых школ отмечено в Томской области.