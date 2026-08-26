Принц Гарри может вернуться в Англию уже сегодня

Названа возможная дата возвращения в Великобританию принца Гарри и Меган Маркл.

Супруги, а также их дети Арчи и Лилибет сегодня, 26 августа, прилетят в Великобританию частным рейсом из Калифорнии. Герцог и герцогиня Сассекские уведомили о своем приезде короля Великобритании Чарльза III. О планах Сассексов также сообщили принцу Уильяму и его жене Кейт, приводит РБК данные BBC.

Скончавшаяся в 2022 г. королева Елизавета II разрешила Гарри и Меган, герцогу и герцогине Сассекским, жить в Фрогморе с 2019 г. Тогда они были в ожидании своего первенца. Для семьи Гарри в особняке сделали роскошный ремонт, но пожить в доме как следует они не успели: в 2020 г. пара объявила о желании переехать в Америку. Королева тогда согласилась оставить им Фрогмор в качестве свадебного подарка. Елизавета II также оплатила ремонт в особняке, который с тех пор стоял пустым. Из-за ухудшений отношений с королевской семьей они крайне редко посещают Великобританию.