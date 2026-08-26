В центре Екатеринбурга появится мурал с Николаем II

В самом центре Екатеринбурга появится мурал с изображением Николая II. Об этом сообщил генеральный директор телеканала "Спас" и ведущий канала "Россия 1" Борис Корчевников.

Как рассказал он на своей официальной странице в соцсети, создается "грандиозная икона святого страстотерпца в самом сердце нашей Родины, на Русской Голгофе". Судя по представленным Корчевниковым фото, мурал появится на фасаде здания на улице Толмачева, 23. В центре композиции расположится сам Николай II, а вокруг него будут изображены различные события эпохи его правления.

Как отметил Борис Корчевников, перед началом работы художника Сергия и его соработников состоится молебен. Служить его будет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вместе с духовенством, художниками, екатеринбуржцами и всеми причастными.

Предположительно, создание мурала займет минимум два месяца.