Руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии заявила о гибели почти всей рыбы в тюменских реках

Руководитель аппарата комитета Госдумы России по экологии Елена Панова сообщила о гибели практический всей рыбы в Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем Telegram-канале она, ссылаясь на представителей рыбного хозяйства и Российской академии наук, заявила, что в Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично - в Иртыше, Тавде, Исети.

"То же самое и с кормовой базой, 95% которой не осталось. "Сорные" виды через два–четыре года появятся. Стерлядь - через шесть, нельма - 8-10 лет. Есть у Росрыболовства комплексная программа по восстановлению ценных видов рыбы, но планов по Туре на данный момент в ней нет. А без помощи пострадавшие реки сами себя будут очень долго зарыблять", - прокомментировала она.

Накануне.RU направило запрос в Информационный центр Правительства Тюменской области. Ответ ожидается.