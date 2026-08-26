Власти Тамбовской области назвали фейком видео со словами губернатора о мобилизации

Власти Тамбовской области назвали фейком видео, в котором от имени главы региона Евгения Первышова говорится о подготовке ко всеобщей мобилизации.

"Данная информация не является достоверной" , - сообщили в пресс-службе правительства области.

Жителям региона порекомендовали не поддаваться на провокации и не распространять поддельные материалы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "информационными утками" слухи о грядущей мобилизации в России. По его словам, их распространяет киевский режим, чтобы "раскачать ситуацию" в стране. Российские официальные лица неоднократно говорили, что вопрос новой мобилизации в России не стоит на повестке дня.