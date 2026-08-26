В Югре официально подтвердили замор рыбы на Иртыше

В Югре официально заявили о заморе рыбы на Иртыше.

В пресс-службе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства сообщили Накануне.RU, что на Иртыше зафиксирован замор рыбы. Главная причина опасного явления — критически низкий уровень растворённого в воде кислорода. Ситуация находится под строгим контролем специалистов. Должностные лица Нижнеобского территориального управления Росрыболовства и специалисты Тюменского филиала ВНИРО продолжают регулярно следить за состоянием главных водных артерий Югры.

Отметим, что ранее мор рыбы был зафикисрован на реках Тюменской области. Ситуацией заинтересовались на федеральном уровне.