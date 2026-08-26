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Экономика Тамбовская область
Фото: Накануне.RU

Тамбовские власти помогут с трудоустройством сотрудникам сгоревшего склада Wildberries

Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл совещание по дальнейшему трудоустройству сотрудников склада Wildberries в Котовске.

Пожар, возникший после удара вражеских беспилотников, лишил работы жителей не только Котовска, но также Тамбова, Тамбовского округа и других соседних муниципалитетов. Для многих это было основное место трудоустройства, для кого-то – временная подработка. В ночные смены часто выходили и студенты. Губернатор счёл, что задача власти – оперативно обеспечить людей новыми рабочими местами.

"Поручил подготовить список вакансий с учётом занимаемых должностей и при участии компании "РВБ" отработать предложения индивидуально с каждым сотрудником. Где будет необходимо, предоставим возможность переобучения или повышения квалификации. Прошу всех сотрудников склада Wildberries не реагировать на возможные провокации и попытки мошенничества", - написал Первышов в своём канале в "Максе".

Логистический центр Wildberries в Котовске полностью уничтожен пожаром после атаки украинских беспилотников. Пострадали два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца.

Теги: Котовск, Евгений Первышов, логистический центр, Wildberries


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