Австралия может остаться без ракет из-за видов США на Тайвань и Иран

Австралия вынужденно пересматривает свою оборонную стратегию: зависимость от американского оружия становится опасной из-за того, что США тратят свои запасы ракет против Ирана, пишет Politico.

Аналитики предупреждают, что мировая очередь на получение ракет для союзников растягивается на неопределенный срок. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований, американская промышленность не может покрыть темпы расходования ракет типа "Томагавк". Это ставит Австралию в уязвимое положение.

Внутриавстралийские политические элиты бьют тревогу: глобальный спрос на оружие из-за конфликтов в Газе, на Украине и в Иране создал очереди, которые могут оставить Австралию беззащитной в случае реальной угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Бывшие американские офицеры советуют австралийским властям не ждать поставок, а развивать собственные мощности, в частности, в сфере беспилотных подводных аппаратов. По прогнозам, нестабильность в регионе будет только нарастать. Тем более что не исключена война за Тайвань, и тогда США будет уже не до Австралии.

Страны Азии тоже поняли, что надежды на США мало. Они задумались о снижении зависимости от Вашингтона и укреплении собственного военного потенциала. Война США против Ирана открыла глаза на то, что Штаты далеко не всесильны и не смогут (не захотят) защищать всех тех, кто считает себя их союзником.