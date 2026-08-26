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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга предложили установить бюст Сталина на территории музея

Городские власти предложили инициаторам установки памятника Иосифу Сталину в Екатеринбурге разместить его в музее. Об этом сообщил руководитель грузинского общества "Сакартвело" Нукри Чавлеишвили.
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Как рассказал он на своей странице в соцсети, согласно ответу из департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, на данный момент в городе нет подходящей площадки, отвечающей критериям и позволяющей разместить памятник Сталину. Активистам предложили установить бюст вождя на территории одного из музейных комплексов уральской столицы.

Однако Чавлеишвили не согласился с таким вариантом.

"Мы требуем рассматривать установку полноценного монумента, а не уменьшенного бюста. Мы просим вас ответить на наши требования, опираясь на интересы всех жителей Екатеринбурга и историческое наследие России, а не на конъюнктурные взгляды", - заявил он.

Напомним, этой весной в Екатеринбурге вновь подняли тему установки памятника Иосифу Сталину. Однако предложенные для этого локации власти отвергли и предложили инициаторам выбрать новые.

Теги: Сталин, музей, бюст, Екатеринбург


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