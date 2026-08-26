Пожар тушат в заповеднике "Утриш" под Анапой после падения БПЛА

В заповеднике "Утриш" под Анапой тушат пожар, который начался накануне из-за падения БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в Telegram-канале.

К утру вторника площадь возгорания достигла 70 га. В ликвидации огня задействована группировка сил и средств из 119 человек и 30 единиц техники. Работу пожарных осложняют горный ландшафт и труднодоступная местность.

В ближайшее время ожидается прибытие вертолета из Геленджика, однако планы могут быть скорректированы из‑за непогоды. Как пояснила Маслова, сильный ветер создает дополнительные риски.

25 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке ВСУ на Северский район региона. Обломки беспилотника упали на территорию ж/д станции Афипская. Два человека погибли, еще двое пострадали. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов, в одном из них начался пожар. Возгорание произошло и на территории НПЗ.