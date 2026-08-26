Песков назвал причину визита главы ЦРУ в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил газете The Washington Post, что визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами.

Как отмечает издание, каких-либо иных деталей поездки Рэтклиффа представитель Кремля не привел.

При этом контакты главы ЦРУ с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках его поездки в Россию не планировались, добавил Песков в разговоре с ТАСС.

В понедельник, 25 августа, во Внуково сел американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III. Телеканал CBS сообщил, что на борту находился директор ЦРУ. Утверждалось, что он прибыл в Россию для проведения встреч. В Москве Рэтклифф пробыл несколько часов.