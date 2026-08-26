В Тамбовской области на площади в 100 тысяч "квадратов" полыхает логистический центр Wildberries

В Тамбовской области, в Котовске, полыхает склад Wildberries. Площадь возгорания – 100 тыс. "квадратов". Жителей окрестных домов просят не выходить из своих квартир.

По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, системой ПВО и мобильными огневыми группами БАРС-Тамбов было уничтожено 16 вражеских беспилотников. Из-за атаки начался пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания – более 100 тыс. кв. м.

По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries, получивший сотрясение мозга от взрывной волны. После падения украинского дрона загорелся дом в одном из СНТ, сообщил губернатор в своём канале в "Максе".

Мэр Котовска Алексей Плахотников в своём канале в "Максе" предложил горожанам для того, чтобы избежать отравления угарным газом и продуктами горения, воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня. Также следует закрыть все окна и балконы в квартирах.

По данным пресс-службы Wildberries, из-за атаки БПЛА на Тамбовскую область получил повреждения логистический объект компании в этом регионе, возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудники эвакуированы. Остановлен приём новых поставок товаров.