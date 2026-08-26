ВСУ движутся к медленному поражению - экс-министр обороны Украины

Недавно уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина медленно проигрывает военный конфликт с Россией.

По его мнению, сейчас наступил поворотный момент, но пока все "выглядит так, будто мы постепенно, медленно проигрываем". У Украины есть еще несколько месяцев, но срочно необходим новый план прекращения конфликта, договоренностей с Россией и установления мира, рассказал он Reuters.

Федоров считает, что Украине нужны дроны на базе ИИ, дешевые ракеты-перехватчики и собственная баллистическая программа. Сейчас же правящий режим имеет эффективность всего 5%, мешают коррупция и отсутствие политической независимости.

В офисе Зеленского заявили, что Федоров не позволял себе критиковать ВСУ, когда был министром, а теперь, когда он уволен, из его уст пошла критика.

Федоров был отправлен в отставку в середине июля. В ряде городов прошли акции в его поддержку. Как сообщалось, Зеленский пошел на это, так как западные партнеры видят в нем будущего главу государства. Зеленскому не понравилась "самостоятельная игра" Федорова, которого поддерживают европейские структуры и Демократическая партия США. Также министр тесно сотрудничает с антикоррупционными органами НАБУ и САП, контроль над которыми Зеленский пытался получить прошлым летом, но отступил под давлением Европы. Отставка вскрыла серьезный раскол между властью, военными и западными группами влияния.