Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до трех

Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) выросло до трех, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Двое погибших - граждане КНР, один - россиянин. Общее число пострадавших при пожаре на площадке газохимического комплекса достигло 146 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным пресс-службы ГХК, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса повреждений не получило. Причины пожара выясняются. Возбуждено дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.